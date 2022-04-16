Трагедия на трассе на Днепропетровщине, много погибших: кадры с места трагедии

Трагедия на трассе на Днепропетровщине, много погибших: кадры с места трагедии

В субботу, 16 апреля, около 13:30 на автодороге М-04 «Знаменка-Луганск-Изварино» в Синельниковском районе Днепропетровщины произошло ДТП, в результате которого погибли 4 человека.

Об этом сообщает на пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло лобовое столкновение двух легковушек Dacia Logan и Chevrolet Aveo.

Медработники пытались спасти водителя и пассажира последнего автомобиля. Однако от полученных травм оба мужчины скончались в карете скорой помощи.

Также в результате аварии погибли две женщины, находившиеся в автомобиле Dacia Logan. Водителя крепко зажало конструкциями изуродованного автомобиля, поэтому спасателям пришлось доставать тело погибшей при помощи специальных инструментов.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств ДТП.


Алексей Ионов, politeka.net

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