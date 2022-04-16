РоSSийская бюджетная авиакомпания просит понять и простить: рейсы на юг РоSSии отменены на все лето

РоSSийская бюджетная авиакомпания «Победа» отменила на лето все рейсы в Анапу из Москвы и восьми других городов. О этом сообщает Forbs Russia .

"Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Анапу из девяти городов РоSSии на период с июня по сентябрь 2022 года", - говорится в сообщении.

Так, компания не будет летать в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска.