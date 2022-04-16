Италия, Румыния, Бельгия и Литва с завтрашнего дня закрывают порты для роSSийских кораблей

Об этом сообщили украинские пограничники.

Италия, Румыния, Бельгия и Литва закрывают порты для роSSийских кораблей.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Соответствующий запрет вступит в силу с 17 апреля.

Она будет распространяться не только на суда под роSSийским флагом, но и на сменившие флаг после 24 февраля.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что в РоSSии судостроительные заводы останавливают производство кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих.

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