2022-04-16
Италия, Румыния, Бельгия и Литва с завтрашнего дня закрывают порты для роSSийских кораблей
Об этом сообщили украинские пограничники.
Италия, Румыния, Бельгия и Литва закрывают порты для роSSийских кораблей.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Соответствующий запрет вступит в силу с 17 апреля.
Она будет распространяться не только на суда под роSSийским флагом, но и на сменившие флаг после 24 февраля.
Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что в РоSSии судостроительные заводы останавливают производство кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих.