Пьяные водители наделали беды в Одесской области: есть пострадавшие

полицейские, люди

За сутки патрульные задержали 9 нарушителей комендантского часа и остановили 8 пьяных водителей.

Это сообщили в патрульной полиции Одесской области.

За прошедшие сутки произошло три ДТП с пострадавшими. В Малиновском районе на ул. Ивана и Юлия Лип автомобиль двигаясь назад наехал на женщину. Она в больнице.

украинские военные, бойцы ВСУ

Вечером на перекрестке Балковской и Раскидайловской произошло столкновение авто и мотоцикла. Водителя и пассажирку мотоцикла отправили в медучреждение.

Также задержали двух наркодилеров.

полиция


Алексей Ионов, politeka.net

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