2022-04-16
Пьяные водители наделали беды в Одесской области: есть пострадавшие
За сутки патрульные задержали 9 нарушителей комендантского часа и остановили 8 пьяных водителей.
За прошедшие сутки произошло три ДТП с пострадавшими. В Малиновском районе на ул. Ивана и Юлия Лип автомобиль двигаясь назад наехал на женщину. Она в больнице.
Вечером на перекрестке Балковской и Раскидайловской произошло столкновение авто и мотоцикла. Водителя и пассажирку мотоцикла отправили в медучреждение.
Также задержали двух наркодилеров.
Алексей Ионов, politeka.net