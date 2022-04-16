На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — Верещук

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск, информирует ZN.ua.

На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — Верещук
© Офис президента

На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).

Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

«Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск», - подчеркнула Верещук.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — МакронФранция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — Макрон
Из-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJИз-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJ
Отмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют сильнее всегоОтмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют сильнее всего
"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе
Взрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантовВзрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантов
Блок рекламы


Похожие новости
Укрзализныця запускает Интерсити+ "Киев – Перемышль" с 20 апреляУкрзализныця запускает Интерсити+ "Киев – Перемышль" с 20 апреля
На 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров, – ВерещукНа 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров, – Верещук
График дополнительных эвакуационных поездов на 12 апреля - УкрзалізницяГрафик дополнительных эвакуационных поездов на 12 апреля - Укрзалізниця
В Украине 12 апреля согласовали девять гуманитарных коридоровВ Украине 12 апреля согласовали девять гуманитарных коридоров
График дополнительных эвакуационных рейсов на 11 апреля - "Укрзалізниця"График дополнительных эвакуационных рейсов на 11 апреля - "Укрзалізниця"
В Украине 10 апреля будут работать девять гуманитарных коридоровВ Украине 10 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров
В Украине запустили проект доставки гуманитарных грузов Укрзализныцей и УкрпочтойВ Украине запустили проект доставки гуманитарных грузов Укрзализныцей и Укрпочтой
РоSSийские и белорусские грузовики должны покинуть страны ЕС до 16 апреляРоSSийские и белорусские грузовики должны покинуть страны ЕС до 16 апреля
Весь грузовой автотранспорт из РоSSии и Белоруссии обязали покинуть ЕС до 16 апреляВесь грузовой автотранспорт из РоSSии и Белоруссии обязали покинуть ЕС до 16 апреля
В Украине на 9 апреля согласовано десять гуманитарных коридоровВ Украине на 9 апреля согласовано десять гуманитарных коридоров
Последние новости
Подгружаем последние новости