На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — Верещук
Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск, информирует
На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в
Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.
Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).
Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).
Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).
Рубежное – Бахмут.
«Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск», - подчеркнула Верещук.