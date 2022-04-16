На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — Верещук

На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram .

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).

Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

«Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск», - подчеркнула Верещук.