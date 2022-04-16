2022-04-16
В Дии снова можно пользоваться водительским удостоверением и техпаспортом
Единый госреестр транспортных средств МВД снова работает.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Фото: Олександр Ратушняк
В Дии снова можно пользоваться водительским удостоверением и техпаспортом. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Теперь вы снова можете показывать водительское удостоверение и техпаспорт в приложении Дия. Мы восстановили такую возможность", - отметил министр.
Он также добавил, что возобновлена работа Единого госреестра транспортных средств МВД. Права и техпаспорт подтянутся в Дию автоматически после авторизации.
Напомним, что в начале полномасштабного вторжения РоSSии в Украину Минцифры отключило некоторые реестры для безопасности. В частности также министерство приостановило получение новых заявок на оформление єПоддержки.