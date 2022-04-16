Названа самая популярная евробляха среди украинцев во время войны

По данным Укравтопрома, в марте 2022 года в Украине, которая сражается с роSSийскими оккупантами, легализовали 8300 б/у автомобилей, ввезенных из-за границы. Чаще всего украинцы ввозили Volkswagen Golf.

Названа самая популярная евробляха среди украинцев во время войны

В частности, в прошлом месяце украинскую "прописку" получили 484 подержанных автомобиля Golf.

На втором месте Renault Megane (472 автомобиля), а на третьем еще одна модель немецкой компании Volkswagen – Passat (422 автомобиля).

В пятерку самых популярных евроблях среди украинцев во время войны также вошли чешская Skoda Octavia и американский Ford Focus.

Названа самая популярная евробляха среди украинцев во время войны

Напомним, с апреля в Украине до конца войны растаможка автомобилей на иностранных номерах стала бесплатной. Отменены таможенные налоги, НДС и акциз. После войны растаможка авто вновь станет платной.

Однако, во время войны запрещен выезд за границу мужчинам призывного возраста. Это значит, что бесплатная растаможка евроблях доступна ограниченному количеству людей. Так, пригнать машины могут женщины, мужчины старше 60 лет, а также мужчины, которые по состоянию здоровья не пригодны к службе в армии.

Ранее мы рассказали, кто выплатит украинцам компенсацию за уничтоженный автомобиль во время войны.


Максимов Віталій, Тудей

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