В рф истерика: международные перевозчики отказываются иметь дело с роSSийскими товарами
Международные компании по перевозкам отказываются работать с роSSийскими рынками из-за агрессии рф в Украине.
Крупные международные перевозчики отказываются иметь дело с роSSийскими товарами и поставлять их. Об этом сообщают кремлевские СМИ РИА со ссылкой на комментарий пресс-службы роSSийского Минпромторга.
Там заявили, что сейчас фиксируют "определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества рядом крупных международных перевозчиков". В основном речь идет о странах Евросоюза, ранее запретивших въезд грузовиков с роSSийскими номерами.
Кроме того, европейские страховые компании отказываются покрывать опасности для машин с ЕС на территории РоSSии. Ранее в роSSийском ведомстве отмечали, что международные логистические компании отказываются поставлять роSSийские минеральные удобрения.
Напомним, Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающие с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для роSSийских кораблей с рядом исключений. Речь также шла о запрете работы роSSийских и белорусских автотранспортных операторов, что заблокирует их грузовые перевозки автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.