Международные компании по перевозкам отказываются работать с роSSийскими рынками из-за агрессии рф в Украине.

Крупные международные перевозчики отказываются иметь дело с роSSийскими товарами и поставлять их. Об этом сообщают кремлевские СМИ РИА со ссылкой на комментарий пресс-службы роSSийского Минпромторга.

Там заявили, что сейчас фиксируют "определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества рядом крупных международных перевозчиков". В основном речь идет о странах Евросоюза , ранее запретивших въезд грузовиков с роSSийскими номерами.

Кроме того, европейские страховые компании отказываются покрывать опасности для машин с ЕС на территории РоSSии. Ранее в роSSийском ведомстве отмечали, что международные логистические компании отказываются поставлять роSSийские минеральные удобрения.