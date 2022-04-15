Между Киевом и Нежином восстановлено железнодорожное сообщение - Кубраков

В Черниговской области Укрзализныця за неделю восстановила разрушенные мосты и железнодорожные пути и уже открыла сообщение между Киевом и Нежином.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Апостроф.

"Во время активных военных действий здесь были разрушены два железобетонных железнодорожных моста, участок пути и контактная сеть", - рассказал министр.

В результате разрушений железнодорожной инфраструктуры сообщение со столицей было отрезано не только для Черниговской, но и для Сумской области.

В течение недели, как сообщил Кубраков, железнодорожники смогли заменить пролетные строения и другие поврежденные конструкции двух железнодорожных мостов, а также восстановили разрушенные участки пути протяженностью 250 м. В настоящее время движение по участку обеспечено по обеим колеям.

По данным министра, возобновляет работу также Слобожанский экспресс.

"Быстрый и комфортный ДПКр-3 украинского производства будет ежедневно курсировать в обе стороны, объединяя Харьков и Сумщину. Пока, к сожалению, еще нет возможности осуществлять заезды в Луганскую область. Тем не менее, мы восстановим маршрут по всей протяженности, как только это станет возможным", - отметил Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что Укрзализныця в первые недели войны фактически спасла страну, поэтому ее инфраструктуру восстанавливают в первую очередь.


Иван Троянов, Апостроф

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