Между Киевом и Нежином восстановлено железнодорожное сообщение - Кубраков
В Черниговской области Укрзализныця за неделю восстановила разрушенные мосты и железнодорожные пути и уже открыла сообщение между Киевом и Нежином.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует
"Во время активных военных действий здесь были разрушены два железобетонных железнодорожных моста, участок пути и контактная сеть", - рассказал министр.
В результате разрушений железнодорожной инфраструктуры сообщение со столицей было отрезано не только для Черниговской, но и для Сумской области.
В течение недели, как сообщил Кубраков, железнодорожники смогли заменить пролетные строения и другие поврежденные конструкции двух железнодорожных мостов, а также восстановили разрушенные участки пути протяженностью 250 м. В настоящее время движение по участку обеспечено по обеим колеям.
По данным министра, возобновляет работу также Слобожанский экспресс.
"Быстрый и комфортный ДПКр-3 украинского производства будет ежедневно курсировать в обе стороны, объединяя Харьков и Сумщину. Пока, к сожалению, еще нет возможности осуществлять заезды в Луганскую область. Тем не менее, мы восстановим маршрут по всей протяженности, как только это станет возможным", - отметил Кубраков.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что Укрзализныця в первые недели войны фактически спасла страну, поэтому ее инфраструктуру восстанавливают в первую очередь.