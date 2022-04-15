В Украине автогаз теперь будет стоить столько же, сколько бензин

В Украине в ближайшее время стоимость автогаза может сравняться и даже превысить стоимость бензина А-95. Такой прогноз сделали эксперты консалтинговой группы "А-95".

В частности, ожидается, что в ближайшее время голубое топливо для автомобилей с ГБО подорожает до 34 грн за литр. При этом сейчас средняя стоимость бензина А-95 на украинских АЗС составляет 33,96 гривен.

Почему эксперты сделали такой неблагоприятный прогноз для владельцев авто с ГБО? Дело в том, что компания Укргаздобыча на торгах 14 апреля продала сжиженный газ по цене 57 000 гривен за тонну. Это рекорд за всю историю рынка.

Такая огромная стоимость является результатом дефицита сжиженного газа в Украине. В результате теперь владельцам автомобилей с газоболонным оборудованием придется оставлять на заправках больше денег или покупать бензин, если, он, конечно, будет.

Нужно отметит, что еще в конце 2021 года украинцы стали реже покупать автогаз из-за того, что на него увеличивались постоянно цены. С 1 февраля 2022 года крупнейшая в Украине сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций Укравтогаз закрыла все свои заправки для авто с ГБО.

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