Укрзализныця запускает Интерсити+ "Киев – Перемышль" с 20 апреля

Поезд будет курсировать каждый день.

Укрзализныця запускает Интерсити+ "Киев – Перемышль" с 20 апреля
Интерсити
Фото: facebook.com/Ivan Yuryk

Укрзализныця назначает еще один Интерсити+ в сообщении Киев – Перемышль. Поезд будет курсировать ежедневно с 20 апреля.

По данным пресс-службы компании, поезд будет отправляться из Киева в 17:00, прибывать в Перемышль в 05:00.

В обратном направлении из Перемышля поезд будет отправляться с 21 апреля в 08:00 и прибывать в Киев в 20:43.

По станции Перемышль организована хабовая пересадка на поезда в Краков, Берлин и Прагу. По прибытии в Перемышль пассажиры с минимальным временем ожидания смогут пересесть на:

  • 05:50 – поезд Перемышль – Краков;

  • 07:07 – поезд Перемышль – Берлин;

  • 07:22 – поезд Перемышль – Прага.

В УЗ напоминают, что билеты 2-го класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, пересекших границу между Украиной и Польшей с 24 февраля и относящиеся к следующим группам:

  • дети до 18 лет;

  • женщины;

  • мужчины старше 60 лет;

  • мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Посадка в польские поезда осуществляется по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдают при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу, или сообщения о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим лицо.

Как сообщалось, Польша упростила получение помощи украинским беженцам. Речь идет, в частности, об упрощении временного допуска к медицинской профессии и упорядочении регистрации в системе налоговых номеров PESEL.

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