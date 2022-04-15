Укрзализныця запускает Интерсити+ "Киев – Перемышль" с 20 апреля
Поезд будет курсировать каждый день.
Укрзализныця назначает еще один Интерсити+ в сообщении Киев – Перемышль. Поезд будет курсировать ежедневно с 20 апреля.
По данным пресс-службы компании, поезд будет отправляться из Киева в 17:00, прибывать в Перемышль в 05:00.
В обратном направлении из Перемышля поезд будет отправляться с 21 апреля в 08:00 и прибывать в Киев в 20:43.
По станции Перемышль организована хабовая пересадка на поезда в Краков, Берлин и Прагу. По прибытии в Перемышль пассажиры с минимальным временем ожидания смогут пересесть на:
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05:50 – поезд Перемышль – Краков;
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07:07 – поезд Перемышль – Берлин;
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07:22 – поезд Перемышль – Прага.
В УЗ напоминают, что билеты 2-го класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, пересекших границу между Украиной и Польшей с 24 февраля и относящиеся к следующим группам:
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дети до 18 лет;
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женщины;
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мужчины старше 60 лет;
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мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
Посадка в польские поезда осуществляется по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдают при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу, или сообщения о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим лицо.
Как сообщалось, Польша упростила получение помощи украинским беженцам. Речь идет, в частности, об упрощении временного допуска к медицинской профессии и упорядочении регистрации в системе налоговых номеров PESEL.