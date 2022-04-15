На 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров, – Верещук

Из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье можно выехать собственным транспортом.

На 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров, – Верещук
Ірина Верещук
Фото: Скіншот відео

На пятницу, 15 апреля, согласовано девять гуманитарных коридоров. Собственным транспортом можно будет выехать из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук.

"К сожалению, из-за погодных условий автобусы для эвакуации не могут пока ехать по этому маршруту - размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", - пояснила чиновник.

Эвакуационные маршруты в Луганской области:

  • из города Северодонецк в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28;

  • из города Лисичанск в город Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;

  • из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42;

  • из города Рубежное в город Бахмут;

  • из поселка Горское в Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.

В четверг, 14 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 2 557 человек.

Сегодня утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал людей не бояться эвакуации. "Выберите жизнь - автобусы в местах сборов вас ждут", - сказал он и добавил, что всех 32 тысяч ранее эвакуированных жителей области на Западе Украины встретили, помогли с расселением, оформлением документов, гуманитарной помощью.



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