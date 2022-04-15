Ferrari выпустит первый кроссовер: что о нем известно

Итальянская компания Ferrari планирует выпустить ограниченным тиражом первый кроссовер Purosangue.

Об этом сообщает сайт mmr.net, ссылаясь на информацию компании.

Примечательно, что анонсируя Purosangue, автомобиль был сфотографирован на заводе незамаскированным, информирует Апостроф.


Ожидается, что автомобиль будет не просто традиционным кроссовером, а сиквелом GTC4Lusso.

Следовательно - поклонники Ferrari, которым не нравятся внедорожники, могут быть спокойными. Это по меркам Ferrari - большой автомобиль.


Purosangue могут оснастить гибридным приводом от SF90, хотя спереди могут поместить V12.


Эксперты считают, что выпуском кроссовера Ferrari планирует привлечь новых покупателей и более молодую аудиторию.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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