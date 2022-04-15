В Ирпене, Буче и Бородянке убрано 125 километров дорог

За девять дней дорожники Киевщины очистили 125 километров дорог Ирпеня, Бучи и Бородянки, а также часть международной трассы Киев-Чоп. Об этом сообщил министр инфраструктуры Алексей Кубраков.

"В городах-героях – Ирпене, Буче и Бородянке убрано 125 км дорог. Убираем также международные и региональные дороги: М-06 – Киев – Чоп – 102,6 км; М-07 Киев – Ковель – Ягодин – 14 км; Р-30 Подъезд к Ирпеню –2,8 км; Т-10-01Ворзель – Забучье – /Киев-Чоп/ – 4,1км", - говорится в сообщении.

Также Кубраков добавил, что сейчас работают две переправы - Р-30 Подъезд к Ирпеню, переправа через реку Ирпень в селе Романовка и Р-02 Киев-Иванков-Овруч, переправа через реку Здвиж села Катюжанка. Дополнительно строится еще шесть переправ.

Напомним, что более 250 человек и 117 единиц техники продолжают работы по расчистке улиц и восстановлению дорог Киевской области. Следовательно, уже в ближайшее время, после проведения всех необходимых мер безопасности, будет открыт маршрут Киев-Житомир.