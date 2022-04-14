В Киеве и пригородах резко выросли цены на проезд в маршрутках

Движение общественного транспорта в столице и пригородах Киева, которые месяц находились под роSSийской оккупацией, постепенно восстанавливается. На ряде маршрутов уже действуют новые тарифы на проезд. Перевозчики рассказали, с чем связано подорожание их услуг.

В Киеве и пригородах резко выросли цены на проезд в маршрутках

В Ассоциации перевозчиков отметили, что в результате военных действий на территории Киевской области было уничтожено много подвижного состава. Особенно это касается пригородов Буча, Ирпень и Гостомель, где сгорели целые парки маршруток.

Из-за осколков на дорогах, которые еще не везде успели убрать, у маршруток иногда повреждаются шины. Ремонт маршруток в военное время довольно затратный и длительный процесс.

Также сейчас катастрофически не хватает водителей маршруток, ведь многие из них задействованы в территориальной обороне, либо воюют на фронте.

Маршрутки из столицы в пригороды движутся с большим интервалом - от получаса до часа. Много времени перевозчики тратят на прохождение блокпостов возле столицы, на которых у водителей и пассажиров проверяют документы. Этот процесс затрудняется еще и тем, что маршрутки стоят в общей очереди с легковыми автомобилями. В Ассоциации перевозчиков просят местные власти поспособствовать тому, чтобы маршрутки двигались в отдельной полосе. Это ускорит их движение.

Кроме того, солярка в военное время стала дефицитом, не говоря уже о том, что цены на топливо выросли.

Средняя стоимость одной поездки из Киева в пригороды повысилась на 3-6 грн. Доехать с Петропавловской Борщаговки до ближайшей станции метро "Академгородок" уже стоит 19 грн, вместо 13 грн, а проезд на маршрутах №392, 379 и 420, которые курсируют между Ирпенем и станцией метро "Академгородок" в Киеве, вырос с 17 грн до 20 грн. Проезд из Вышгорода до ст. метро "Героев Днепра" подорожал до 25 грн.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця с 12 апреля запустила шесть поездов по дополнительным маршрутам.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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