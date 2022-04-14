У роSSийского миллиардера конфисковали самую большую в мире суперяхту: скрывались чуть ли не в кругосветном путешествии

У роSSийского миллиардера конфисковали самую большую в мире суперяхту: скрывались чуть ли не в кругосветном путешествии

Конечным владельцем яхты оказалась сестра Усманова – Гульбахор Исмаилова.

Власти Республики Фиджи проинформировали, полицейские уже арестовала яхту «Amadea», которую связывают с роSSийским сенатором и миллиардером Русланом Керимовым. Об этом сообщил местный телеканал FBC News.

Яхту пытались скрыть сменой собственника, поэтому она отправилась чуть ли не в кругосветное путешествие, чтобы избежать санкций. Тем не менее, властям Германии удалось проследить цепочку смены собственников судна.

Конечным владельцем яхты оказалась сестра Усманова – Гульбахор Исмаилова, на которую также распространяются западные санкции из-за войны в Украине.

Стоимость яхты на данный момент – 325 миллионов долларов, имеет 160 метров в длину и входит в TOP-50 самых больших яхт в мире.

Мы писали, мобилизованный военнослужащий армии агрессора, Олег Карасев, рассказал жене о том, какие указания они получили по поводу дальнейших действий в Украине: «Путин сказал, если до 10 мая ни х…. не сделаем, то все с землей сравнять».

Кроме того Карасев в ходе разговора сообщил об "указе", согласно которому город Рубежное войска РФ еще должны продолжать пытаться взять под свой контроль.


Дарина Силина, politeka.net

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