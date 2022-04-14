В Украине снова начали продавать новые автомобили Skoda

В Украине, которая продолжает сражаться с роSSийскими оккупантами, вновь начались продажи новых автомобилей Skoda. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Продажи новых автомобилей Skoda в Украине прекратили 24 февраля, после того, как началось полномасштабное вторжение роSSийских войск. В конце марта под ударами бойцов ВСУ и Сил территориальной обороны роSSийские оккупанты бежали из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

В последнее время ситуация с безопасностью улучшилась. Поэтому дилеры чешского автогиганта вновь начали возобновлять работу. Продажи новых автомобилей Skoda возобновились только в тех районах, где нет обстрелов роSSийских оккупантов.

Нужно отметить, что в продаже те автомобили Skoda, которые были доставлены на склад до 24 февраля (выбор моделей достаточно большой, есть в том и числе и кроссоверы). Завод Еврокар в Закарпатской области, выпускающий чешские машины, на данный момент пока еще не работает.

Ранее в Украине возобновились продажи новых автомобилей Toyota. Их продают тоже только в безопасных регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине во время войны могут прекратить продажу бензина А-92.