Из Мариуполя и в Запорожской области сегодня можно эвакуироваться только собственным транспортом

В Луганской области централизованную эвакуацию проведут при прекращении огня со стороны врагов.

Из Мариуполя и в Запорожской области сегодня можно эвакуироваться только собственным транспортом
Ірина Верещук
Фото: Скіншот відео

На 14 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров. Собственным транспортом можно выехать из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.

Об этом сообщила министерша по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук.

"Из-за погодных условий автобусы для эвакуации не могут пока ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", – отметила она.

При прекращении огня со стороны россиян будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области.

Из города Северодонецк в Бахмут – место сборов: проспект Химиков, 28. Из города Лисичанск в город Бахмут – место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324. Из города Попасная в Бахмут – место сборов: ул. Первомайская, 42.

Эвакуация будет проводиться и из Рубежного в Бахмут. Из поселка Горное в Бахмут – место сборов: ул. Гагарина, 13.

Напомним, вчера гуманитарные коридоры согласовать не удалось, однако на собственном транспорте эвакуировались 1567 человек. Жителей восточных и южных областей призывают уезжать, ведь РоSSия готовит обострение в этих направлениях.



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