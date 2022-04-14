МВД возобновило экзамены для водителей легковых автомобилей

Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на получении водителями категории "В", все маршруты согласованы с военными государственными администрациями. Об этом сообщило МВД в Telegram.

Как отметил замминистра МВД Богдана Драпятого, процедура сдачи практических экзаменов в период действия военного положения упрощена в один этап:

на дорогах общего использования – для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E; на автоплощадке – A1, A и B1.