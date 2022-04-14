2022-04-14
МВД возобновило экзамены для водителей легковых автомобилей
Речь идет о категории "В".
Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на получении водителями категории "В", все маршруты согласованы с военными государственными администрациями. Об этом
Как отметил замминистра МВД Богдана Драпятого, процедура сдачи практических экзаменов в период действия военного положения упрощена в один этап:
на дорогах общего использования – для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E; на автоплощадке – A1, A и B1.
Запись на практический экзамен будет проходить по личному обращению гражданина или по номерам телефонов выбранного сервисного центра МВД.
Середа Елена, ZN.ua