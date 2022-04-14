Часть трассы Киев-Чоп перекрыли на три дня

Проезд по дороге М-06 Киев-Чоп частично перекрыли из соображений безопасности, сообщает Укравтодор .

Ограничение касается участка с 49 по 52 километра, а также подъездов к трассе возле 51 километра.

Часть дороги была перекрыта 14 апреля в 9:30. Открыть планируют не раньше чем через три дня.

«Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные безопасные пути», - подчеркнули в Укравтодоре.

Трассу возобновляют после отступления из Киевской области роSSийских войск. В частности, вблизи села Стоянка неподалеку от Киева еще в начале роSSийского вторжения здесь был взорван мост.