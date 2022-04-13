Бесплатная растаможка: кто может ввозить авто из-за границы

В Украине вступил в силу закон, который на время военного положения вводит бесплатную растаможку автомобилей на иностранных номерах. Сегодня мы расскажем, кто может воспользоваться этой услугой и на самом ли деле растаможка стала бесплатной.

Бесплатная растаможка: кто может ввозить авто из-за границы

Сразу отметим, что растаможка автомобилей в нашей стране действительно стала бесплатной. Теперь до конца войны не нужно платить таможенные платежи, НДС и акциз. После отмены военного положения доплаты не понадобятся.

Однако, нужно заплатить определенную сумму при первой регистрации автомобиля. За сертификацию, в Пенсионный фонд, за номерные знаки и бланк свидетельства. Но в итоге автомобиль будет стоить значительно дешевле, чем раньше, до войны.

В ТСЦ МВД нужен паспорт, идентификационный код, документ на автомобиль, таможенные документы, а также сертификат соответствия. И не забудьте про документ, подтверждающий приобретение машины.

Бесплатная растаможка: кто может ввозить авто из-за границы

Автомобили из-за границы в Украину во время войны могут пригнать женщины, мужчины старше 60 лет, многодетные мужчины, мужчины с "белым билетом" и иностранцы. Напомним, что во время войны мужчинам призывного возраста нельзя выезжать из Украины.

Ранее мы рассказали, кто выплатит компенсацию за уничтоженный автомобиль во время войны.


Максимов Віталій, Тудей

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