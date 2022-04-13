BMW обновила флагмана: как выглядит кросовер X7

Немецкий автопроизводитель BMW представил обновленный флагманский кроссовер X7, который получил модернизированную техническую “начинку” и изменения в дизайне.

Об этом пишет mmr, информирует Апостроф .

X7 разжился сложной двухъярусной оптикой: узкими раздвоенными светодиодными блоками, функционирующими как дневные ходовые огни, и динамическими поворотниками, под которыми разместились главные секции основных матричных фар.

Также кроссовер оснастили новыми задними фонарями, обновленными бамперами и сменили дизайн колесных дисков.

В салоне авто разместилась новая передняя цифровая панель BMW Live Cockpit Plus, объединившая 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель с сенсорным дисплеем мультимедиа диагональю 14,9 дюйма.

X7 получил умеренно-гибридную систему с 48-вольтовым стартер-генератором, обеспечивающим дополнительные 12 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Базовым мотором остался 3,0-литровый турбодизельный агрегат на 352 л.с. и 720 ньютон-метров. Самым мощным является 4,4-литровый бензиновый твин-турбоагрегат V8, производительностью 530 л.с. и 750 Нм.

Обновленный внедорожник должен появиться в продаже осенью 2022 года.