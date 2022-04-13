В Киеве планируют переименовать некоторые станции метро: Кличко рассказал детали

Он даже привел пример: "Минская" может стать "Варшавской", информирует ZN.ua.

В Киеве планируют переименовать некоторые станции метро: Кличко рассказал детали

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в скором времени ряд станций метрополитена получат новые названия, которые не будут связаны с Россией или Беларусью. Детальнее об этом он рассказал во время телемарафона.

Кличко привел пример переименования: станция "Минская" теперь может называться "Варшавская".

"Если из Минска идут угрозы нам, с территории Беларуси взлетают самолеты, бомбящие и выпускающие ракеты по нашим домам – какое-то недружественное напоминание. Я убежден, что "Минская" может стать "Варшавской". Это город, помогающий Киеву", – рассказал мэр, добавляя, что соответствующие изменения Киевсовет может рассмотреть в ближайшее время.

Известно, что в Киеве планируют переименовать несколько станций метро:

  • "Площадь Льва Толстого";
  • "Берестейская";
  • "Минская";
  • "Героев Днепра";
  • "Дружбы народов".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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