В Киеве планируют переименовать некоторые станции метро: Кличко рассказал детали

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в скором времени ряд станций метрополитена получат новые названия, которые не будут связаны с Россией или Беларусью. Детальнее об этом он рассказал во время телемарафона .

Кличко привел пример переименования: станция "Минская" теперь может называться "Варшавская".

"Если из Минска идут угрозы нам, с территории Беларуси взлетают самолеты, бомбящие и выпускающие ракеты по нашим домам – какое-то недружественное напоминание. Я убежден, что "Минская" может стать "Варшавской". Это город, помогающий Киеву ", – рассказал мэр, добавляя, что соответствующие изменения Киевсовет может рассмотреть в ближайшее время.

Известно, что в Киеве планируют переименовать несколько станций метро: