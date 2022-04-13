Черниговщина: по 11 единиц техники строят временные проезды на трассах возле Смолина и Киселевки

В Черниговской области возле села Смолин и Киселевка строят временные проезды рядом с разрушенными мостами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Там работает по 11 единиц техники», – отметил он.

Тимошенко также рассказал, что начата генеральная уборка на трассе М-01 Киев – Чернигов.

«Это критически важный логистический маршрут, соединяющий город со столицей. Очищено уже 8 км. Работаем дальше!» – рассказал заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил о том, что в ближайших планах обеспечить Черниговскую область 850 000 продуктовых наборов.