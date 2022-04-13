ВСУ могут получить итальянские внедорожники

Бойцы ВСУ, которые с февраля сражаются с роSSийскими оккупантами, могут получить внедорожники IVECO M40.10, находящиеся на вооружении армии Италии. Украинские волонтеры сейчас рассматривают возможность их покупки для нужд Вооруженных сил Украины.

Серийное производство IVECO M40.10 в Италии началось в конце 1980-х годов. Итальянская армия получила более 1400 таких внедорожников. Эти машины также поставляли в другие страны. Например, Пакистан купил около 2200 этих итальянских военных внедорожников.

Кроме того, M40.10 по лицензии выпускали в Китае, Канаде, Египте и в Малайзии. Всего за все время в разных странах было выпущено около 18 000 таких внедорожников.

Длина этого военного автомобиля составляет 4,64 м, а грузоподъемность - 1,5 т и 2100 кг, в зависимости от версии. Он оснащается 2,5-литровым дизелем Fiat мощностью 103 л.с. или 3,0-литровым мотором IVECO на 146 л.с.

В армии M40.10 используют для перевозки личного состава, раненых и грузов. Он также может буксировать 102-мм гаубицу или 120-мм миномет.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы уже подбили и сожгли более 700 танков и около 2000 боевых бронированных машин оккупантов, сбили более 150 самолетов и 130 вертолетов.