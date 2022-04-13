ВСУ могут получить итальянские внедорожники

Бойцы ВСУ, которые с февраля сражаются с роSSийскими оккупантами, могут получить внедорожники IVECO M40.10, находящиеся на вооружении армии Италии. Украинские волонтеры сейчас рассматривают возможность их покупки для нужд Вооруженных сил Украины.

ВСУ могут получить итальянские внедорожники

Серийное производство IVECO M40.10 в Италии началось в конце 1980-х годов. Итальянская армия получила более 1400 таких внедорожников. Эти машины также поставляли в другие страны. Например, Пакистан купил около 2200 этих итальянских военных внедорожников.

Кроме того, M40.10 по лицензии выпускали в Китае, Канаде, Египте и в Малайзии. Всего за все время в разных странах было выпущено около 18 000 таких внедорожников.

ВСУ могут получить итальянские внедорожники

Длина этого военного автомобиля составляет 4,64 м, а грузоподъемность - 1,5 т и 2100 кг, в зависимости от версии. Он оснащается 2,5-литровым дизелем Fiat мощностью 103 л.с. или 3,0-литровым мотором IVECO на 146 л.с.

В армии M40.10 используют для перевозки личного состава, раненых и грузов. Он также может буксировать 102-мм гаубицу или 120-мм миномет.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы уже подбили и сожгли более 700 танков и около 2000 боевых бронированных машин оккупантов, сбили более 150 самолетов и 130 вертолетов.

ВСУ могут получить итальянские внедорожники

Ранее народный депутат Давид Арахамия объяснил, при каких условиях Украина подпишет мирный договор с Россией.


Максимов Віталій, Тудей

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