Из-за обстрела россиянами железнодорожной станции опаздывают 18 поездов

Враг атаковал участок Шепетовка - Бердичев.

Из-за обстрела россиянами железнодорожной станции опаздывают 18 поездов
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Рудоманов

В Укрзализныце уточнили количество поездов, которые опаздывают из-за ночного обстрела оккупантами железнодорожной станции в центральной Украине.

Как следует из сообщения перевозчика, удар был нанесен на участке Шепетовка – Бердичев.

"В связи с враждебной активностью ночью ряд поездов проехал участок Шепетовка - Бердичев с задержками", - сказано в сообщении пресс-службы компании. В УЗ утверждают, что в настоящее время продвижение на участке возможно и безопасно.

Перечень поездов, двигающихся с задержками:

  • №95 Киев - Рахов +6,5 часа

  • №149 Киев - Ивано-Франковск +4

  • №91 Киев - Львов +1,39

  • №29 Киев - Ужгород +3

  • №7 Киев - Черновцы +5,30

  • №30 Ужгород - Киев +4,30

  • №96 Рахов - Киев +5

  • №44 Ивано-Франковск - Киев +5

  • №2 Ивано-Франковск - Харьков +6

  • №142 Львов - Лозовая +2,5

  • №130 Ивано-Франковск - Кременчуг +5

  • №98 Ковель - Киев +3

  • №18 Ужгород - Харьков +6

  • №97 Киев - Ковель +7,36

  • №77 Одесса - Ковель +5,5

  • №232 Львов - Днепр +7,41

  • №14 Солотвино – Киев +1,04

  • №716 Перемышль – Киев +1,11

Напомним, 8 апреля РоSSия ударила ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. На обломках ракеты была видна надпись на русском "За детей". В результате обстрела погибли 57 человек, среди которых – пятеро детей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Отмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют сильнее всегоОтмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют сильнее всего
"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе
Взрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантовВзрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантов
В Украине 10 апреля будут работать девять гуманитарных коридоровВ Украине 10 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров
Украинцам в Польше изменили условия пребыванияУкраинцам в Польше изменили условия пребывания
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJИз-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJ
График дополнительных эвакуационных поездов на 12 апреля - УкрзалізницяГрафик дополнительных эвакуационных поездов на 12 апреля - Укрзалізниця
В Украине возобновляется курсирование пригородных поездов по пяти направлениямВ Украине возобновляется курсирование пригородных поездов по пяти направлениям
Укрзализныця назначила сегодня 5 эвакуационных поездов с востокаУкрзализныця назначила сегодня 5 эвакуационных поездов с востока
График эвакуационных поездов на 5 апреля от УкрзализныциГрафик эвакуационных поездов на 5 апреля от Укрзализныци
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 4 апреляУкрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 4 апреля
УЗ обнародовала график эвакуационных поездов на сегодняУЗ обнародовала график эвакуационных поездов на сегодня
Опубликован график эвакуационных поездов на 1 апреляОпубликован график эвакуационных поездов на 1 апреля
В Беларуси железнодорожникам устроили репрессии из-за "рельсовой войны": "Используют для устрашения"В Беларуси железнодорожникам устроили репрессии из-за "рельсовой войны": "Используют для устрашения"
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодняУкрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня
Последние новости
Подгружаем последние новости