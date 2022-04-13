Из-за обстрела россиянами железнодорожной станции опаздывают 18 поездов
Враг атаковал участок Шепетовка - Бердичев.
В Укрзализныце уточнили количество поездов, которые опаздывают из-за ночного обстрела оккупантами железнодорожной станции в центральной Украине.
Как следует из сообщения перевозчика, удар был нанесен на участке Шепетовка – Бердичев.
"В связи с враждебной активностью ночью ряд поездов проехал участок Шепетовка - Бердичев с задержками", - сказано в сообщении пресс-службы компании. В УЗ утверждают, что в настоящее время продвижение на участке возможно и безопасно.
Перечень поездов, двигающихся с задержками:
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№95 Киев - Рахов +6,5 часа
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№149 Киев - Ивано-Франковск +4
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№91 Киев - Львов +1,39
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№29 Киев - Ужгород +3
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№7 Киев - Черновцы +5,30
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№30 Ужгород - Киев +4,30
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№96 Рахов - Киев +5
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№44 Ивано-Франковск - Киев +5
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№2 Ивано-Франковск - Харьков +6
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№142 Львов - Лозовая +2,5
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№130 Ивано-Франковск - Кременчуг +5
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№98 Ковель - Киев +3
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№18 Ужгород - Харьков +6
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№97 Киев - Ковель +7,36
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№77 Одесса - Ковель +5,5
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№232 Львов - Днепр +7,41
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№14 Солотвино – Киев +1,04
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№716 Перемышль – Киев +1,11
Напомним, 8 апреля РоSSия ударила ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. На обломках ракеты была видна надпись на русском "За детей". В результате обстрела погибли 57 человек, среди которых – пятеро детей.