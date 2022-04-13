Из-за обстрела россиянами железнодорожной станции опаздывают 18 поездов

В Укрзализныце уточнили количество поездов, которые опаздывают из-за ночного обстрела оккупантами железнодорожной станции в центральной Украине.

Как следует из сообщения перевозчика, удар был нанесен на участке Шепетовка – Бердичев.

"В связи с враждебной активностью ночью ряд поездов проехал участок Шепетовка - Бердичев с задержками", - сказано в сообщении пресс-службы компании. В УЗ утверждают, что в настоящее время продвижение на участке возможно и безопасно.

Перечень поездов, двигающихся с задержками:

№95 Киев - Рахов +6,5 часа

№149 Киев - Ивано-Франковск +4

№91 Киев - Львов +1,39

№29 Киев - Ужгород +3

№7 Киев - Черновцы +5,30

№30 Ужгород - Киев +4,30

№96 Рахов - Киев +5

№44 Ивано-Франковск - Киев +5

№2 Ивано-Франковск - Харьков +6

№142 Львов - Лозовая +2,5

№130 Ивано-Франковск - Кременчуг +5

№98 Ковель - Киев +3

№18 Ужгород - Харьков +6

№97 Киев - Ковель +7,36

№77 Одесса - Ковель +5,5

№232 Львов - Днепр +7,41

№14 Солотвино – Киев +1,04

№716 Перемышль – Киев +1,11

Напомним, 8 апреля РоSSия ударила ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. На обломках ракеты была видна надпись на русском "За детей". В результате обстрела погибли 57 человек, среди которых – пятеро детей.