Honda планирует выпускать 2 млн электрокаров ежегодно. Инвестиции в разработку составят $40 млрд

В течение следующих десяти лет японский автопроизводитель Honda Motor инвестирует $40 млрд в производство электромобилей, заявили в компании.

Планируется, что автопроизводитель выпустит 30 моделей электрокаров к 2030 году и будет ежегодно производить более 2 млн электромобилей. Honda рассчитывает, что этот план позволит ей прекратить продажи автомобилей на бензине и дизеле к 2040 году.

Honda первой среди японских автопроизводителей пообещала постепенно отказываться от автомобилей с бензиновыми двигателями, однако на текущий момент у компании есть лишь одна модель электрокара — Honda e.

В сообщении компании также говорится, что она планирует снабдить модели автомобилей, которые будут продаваться в конце нынешнего десятилетия, твердотельными аккумуляторами собственной разработки. До этого времени Honda планирует использовать литий-ионные батареи General Motors.

Также компания намерена вложить около $64 млрд в исследования и разработки в следующие 10 лет.

Доступные электрокары

Ранее «Минфин» сообщал, что General Motors и Honda Motor совместно разработают модельный ряд электрокаров, доступных широкому кругу потребителей, стоимостью менее $30 тыс.

Компании приступят к массовому производству в 2027 году. Они планируют выпускать миллионы популярных среди населения автомобилей, включая компактные кроссоверы, которые смогут позволить себе разные слои населения.