Ночью роSSийские войска обстреляли железнодорожную станцию в центре Украины

Укрзализныця изменила маршрут и график для 17 пассажирских поездов.

Ночью роSSийские войска обстреляли железнодорожную станцию ??в центре Украины
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Рудоманов

Сегодня ночью русские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине. Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов.

Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин.

"Да, это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 ч 23 мин. Но для нас сейчас безопасность – ключевой приоритет", – отметил он.

Руководитель УЗ сообщил, что никто из пассажиров и железнодорожников в результате обстрелов не пострадал.

Напомним, 8 апреля РоSSия ударила ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. На обломках ракеты была видна надпись на русском "За детей". В результате обстрела погибли 57 человек, среди которых – пятеро детей.

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