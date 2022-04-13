Ночью роSSийские войска обстреляли железнодорожную станцию ??в центре Украины

Сегодня ночью русские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине. Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов.

Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин.

"Да, это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 ч 23 мин. Но для нас сейчас безопасность – ключевой приоритет", – отметил он.

Руководитель УЗ сообщил, что никто из пассажиров и железнодорожников в результате обстрелов не пострадал.

Напомним, 8 апреля РоSSия ударила ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. На обломках ракеты была видна надпись на русском "За детей". В результате обстрела погибли 57 человек, среди которых – пятеро детей.