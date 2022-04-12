Нужна ли автогражданка при военном положении – ответ юристов

Многие украинские водители во время войны с роSSийскими оккупантами, которые в феврале вторглись в Украину, перестали продолжать действие страховых полисов. Это происходит по разным причинам. Например, многие водители уверены, что во время войны страховка не нужна. Экспорты компании "Дорожный адвокат" объяснили, так ли это на самом деле…

Юристы утверждают, что даже во время войны у водителя должен быть страховой полис. В противном случае правоохранители составят в отношении нарушителя административный протокол и оштрафуют его на 425 гривен.

Но дело не только в штрафе. В случае ДТП виновному автовладельцу придется самостоятельно компенсировать пострадавшему ущерб. В итоге начнется длительное судебное разбирательство, которое во время войны занимает еще больше времени, чем раньше.

Эксперты обратили внимание водителей, что сейчас большинство страховых компаний работают практически уже в обычном режиме, а страховой полис можно просто оформить онлайн.

Таким образом, хотя полицейские во время войны и ослабили контроль за наличием страховых полисов, они по-прежнему обязательны.

Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить иномарки в Украине после отмены растаможки.