Нужна ли автогражданка при военном положении – ответ юристов

Многие украинские водители во время войны с роSSийскими оккупантами, которые в феврале вторглись в Украину, перестали продолжать действие страховых полисов. Это происходит по разным причинам. Например, многие водители уверены, что во время войны страховка не нужна. Экспорты компании "Дорожный адвокат" объяснили, так ли это на самом деле…

Нужна ли автогражданка при военном положении – ответ юристов

Юристы утверждают, что даже во время войны у водителя должен быть страховой полис. В противном случае правоохранители составят в отношении нарушителя административный протокол и оштрафуют его на 425 гривен.

Но дело не только в штрафе. В случае ДТП виновному автовладельцу придется самостоятельно компенсировать пострадавшему ущерб. В итоге начнется длительное судебное разбирательство, которое во время войны занимает еще больше времени, чем раньше.

Нужна ли автогражданка при военном положении – ответ юристов

Эксперты обратили внимание водителей, что сейчас большинство страховых компаний работают практически уже в обычном режиме, а страховой полис можно просто оформить онлайн.

Таким образом, хотя полицейские во время войны и ослабили контроль за наличием страховых полисов, они по-прежнему обязательны.

Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить иномарки в Украине после отмены растаможки.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Отмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют сильнее всегоОтмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют сильнее всего
"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе
В Украине 10 апреля будут работать девять гуманитарных коридоровВ Украине 10 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров
Украинцам в Польше изменили условия пребыванияУкраинцам в Польше изменили условия пребывания
Киев в условиях военного положения: как работает транспортКиев в условиях военного положения: как работает транспорт
Блок рекламы


Похожие новости
Обойдемся без "решал": для замены водительских прав коррупционная справка уже не нужнаОбойдемся без "решал": для замены водительских прав коррупционная справка уже не нужна
Илон Маск рискует ответить в суде за свой твит о продаже 10 % акций TeslaИлон Маск рискует ответить в суде за свой твит о продаже 10 % акций Tesla
Может ли полиция изъять у водителя права за неуплату алиментов – ответ юристовМожет ли полиция изъять у водителя права за неуплату алиментов – ответ юристов
Нужно ли менять “права“ с неразделенными категориями на новые – ответ судаНужно ли менять “права“ с неразделенными категориями на новые – ответ суда
Ответственность за перевозку без COVID-документов будут нести пассажиры, а не автоперевозчикиОтветственность за перевозку без COVID-документов будут нести пассажиры, а не автоперевозчики
Wizz Air Hungary начала выполнять полеты над Черным морем под ответственностью УкраиныWizz Air Hungary начала выполнять полеты над Черным морем под ответственностью Украины
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Маск лично ответил на обвинения в шпионаже автомобилей Tesla за китайскими военнымиМаск лично ответил на обвинения в шпионаже автомобилей Tesla за китайскими военными
Рада ужесточила ответственность за нарушение ПДДРада ужесточила ответственность за нарушение ПДД
В МВД хотят ужесточить ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДДВ МВД хотят ужесточить ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДД
Последние новости
Подгружаем последние новости