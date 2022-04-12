В освобожденных от врага областях очищены 200 км дорог и возведены 6 временных мостов - Укравтодор

В Киевской, Сумской и Черниговской областях очищены около 200 км дорог разных форм собственности, а также обеспечен проезд по 6 мостам.

Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора, информирует Апостроф .

В частности, в Киевской области очищены от уничтоженной техники 90% трассы М-06 Киев – Чоп.

"Также ведутся работы и вблизи села Стоянка, где был взорван мост. Работаем над строительством временной переправы, чтобы восстановить транспортное сообщение. Также демонтируем разрушенный мост", – рассказал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Кроме этого, начата уборка автомобильной дороги М-07 Киев – Ковель.

Дорожники уже открыли движение по переправе на трассе Р-02 в селе Катюжанка, а также по временной переправе в Романовке на трассе Р-30.

"Из-за взорванного моста часть региона была отрезана рекой Ирпень. Менее чем за неделю построена переправа", - отметили в УАД.

В самом городе Ирпень ежедневно убирают улицы и дороги. Уже очищены 99 километров улиц населенного пункта. Уборка улиц других городов Киевщины начнется после разминирования.

В Черниговской области дорожники успели восстановить временный мост на дороге Р-83 в Сосновске. На той же дороге в 2 километрах обеспечен проезд возле еще одного разрушенного моста.

Обеспечен проезд через понтонную переправу в селе Политрудня на дороге Н-28, а также идет устройство временных переправ на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов возле сел Смолин и Якубовка.

Начата генеральная уборка основного маршрута из Чернигова в столицу – трассы М-01.

"На очереди – очистка автодороги Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч возле села Киселевка", - добавили в Укравтодоре.

На освобожденной от оккупантов территории Сумщины стартовала очистка трассы Н-12 Сумы – Полтава.

"Это главный эвакуационный путь для граждан. По состоянию на сегодняшний день дорожники убрали 18 км автодороги", - привели данные в госучреждении.

Уже очищены 7 километров дороги Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка. В скором времени стартует уборка на трассах Р-44, Р-45 и Р-61.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что инфраструктура разрушенных городов будет оперативно восстановлена. Так, в Чернигов поступила крупная партия строительных материалов, необходимых для ремонта городских построек.