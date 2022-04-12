РоSSийские оккупанты захватили в плен экипаж еще одного судна – Денисова
18 украинских моряков вывезли во временно оккупированный Донецк, информирует
На территории Мариупольского морского торгового порта военными РоSSийской Федерации были взяты в заложники члены экипажа сухогруза Blue Star-1 под флагом Либерии. Об этом
Сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля и был заблокирован роSSийскими оккупантами. 200 членов экипажей нескольких судов, заблокированных роSSийскими оккупантами в порту Мариуполя", - написала Денисова.
Она подчеркнула, что такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола №4 к Конвенции.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - отметила омбудсмен.