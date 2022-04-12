Украинский корабль вернулся в родную гавань: появились фото

Украинский корабль вернулся в родную гавань: появились фото

11 апреля 2022 года спасательное судно "Сапфир" вернули в Украину.

Об этом сообщили в Морской поисково-спасательной службе.

В кратчайший срок, после проведения всех необходимых проверок соответствующими службами на территории Украины, спасательный буксир «Сапфир» вернется к выполнению своих основных задач и будет находиться в постоянный поисково-спасательной готовности.

Напомним, что 9 апреля спасательный буксир «Сапфир» был отбуксирован на рейд Румынского порта Сулина.

Спасательное судно «Сапфир» является единственным украинским гражданским судном, которое не смотря на свой возраст , находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять сверхсложные задачи в открытом море, включая не только поиск и спасение человеческой жизни, но и аварийное буксировка и пожаротушения

С момента совершения нападения РоSSийской Федерации на Украину, кроме выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный, во время которой судно было захвачено, спасательный буксир «Сапфир» принимал участие в других спасательных операциях на Черном море.


Алексей Ионов, politeka.net

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