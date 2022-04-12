2022-04-12
Страховщики РФ просят разрешить использовать в ремонте автомобилей б/у запчастей, но Центробанк против
В ЦБ заявили, что нужно по каждой такой детали проводить экспертизы, информирует
Центробанк РоSSии категорически не поддерживает использование бывших в употреблении запчастей при ремонте автомобиля по ОСАГО. Об этом пишут росСМИ.
Отмечается, что участники страхового рынка инициировали обсуждение с ЦБ возможность использовать для ремонта автомобилей подержанные запчасти.
ЦБ считает это неприемлемым, так как результатом такого ремонта могут стать трагедия на дороге.
«Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт», — считает регулятор.
Середа Елена, ZN.ua