Страховщики РФ просят разрешить использовать в ремонте автомобилей б/у запчастей, но Центробанк против

Центробанк РоSSии категорически не поддерживает использование бывших в употреблении запчастей при ремонте автомобиля по ОСАГО. Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что участники страхового рынка инициировали обсуждение с ЦБ возможность использовать для ремонта автомобилей подержанные запчасти.

ЦБ считает это неприемлемым, так как результатом такого ремонта могут стать трагедия на дороге.

«Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт», — считает регулятор.