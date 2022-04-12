"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе

полиция

В Одессе и области сутки прошли относительно спокойно. Правоохранители отработали 783 вызова.

Об этом сообщила спикер региональной патрульной полиции Алла Марченко.

Ночью копы остановили пятерых пьяных водителей. Один из них в переулке Слепнева не справился с управлением и его авто вылетело на газон. С места ДТП мужчина пытался скрыться и вел себя агрессивно, поэтому стражи порядка были вынуждены применить спецсредства.

На Канатной была задержана женщина, фотографировавшая блокпост. Во время осмотра у нее нашли метадон.

А в Суворовском районе у мужчины нашли несколько свертков с наркотиками. На Академика Королева патрульные остановили Hyundai, за рулем которого находился житель временно оккупированного Крыма. У мужчины было два паспорта — Украины и рф.

На Николаевской дороге остановили Volkswagen, в салоне которого работал видеорегистратор. В телефоне водителя обнаружили видео с объектами инфраструктуры.

 

 


Алексей Ионов, politeka.net

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