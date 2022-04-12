Кто выплатит компенсацию за уничтоженный автомобиль во время войны

В Украине предлагают выплачивать компенсации владельцам поврежденных или уничтоженных во время боевых действий (обстрелов) автомобилей за счет репараций с РоSSии, войска которой в феврале вторглись на украинскую землю. С таким предложением выступил глава Национальной ассоциации страховщиков Украины Денис Ястреб.

Кто выплатит компенсацию за уничтоженный автомобиль во время войны

Страховые компании не будут выплачивать деньги за повреждение или уничтожение автомобиля во время боевых действий (включая и последствия действий мародеров), так как это не предусмотрено страховыми случаями.

Однако, государство может по своей инициативе компенсировать водителям стоимость поврежденных во время войны транспортных средств. Точно так, как государство будет компенсировать поврежденное или разрушенное жилье. При этом деньги в конечном итоге должна заплатить страна-агрессор, то есть РФ.

Кто выплатит компенсацию за уничтоженный автомобиль во время войны

Еще официально не сообщалось, что государство будет компенсировать частным лицам уничтоженные во время войны автомобили. Но это выглядит вполне логичным. К тому же, государство после войны должно компенсировать стоимость автомобилей, изъятых во время военного положения для нужд ВСУ.

Напомним, ранее мы рассказали, сколько будут стоить иномарки в Украине после отмены растаможки.


Максимов Віталій, Тудей

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