График дополнительных эвакуационных поездов на 12 апреля - Укрзалізниця

На официальном сайте " Укрзализныци " опубликовали график дополнительных эвакуационных рейсов в пределах Украины. Время отправки может изменяться, следите за обновлениями.

Во вторник, 12 апреля, поезда будут курсировать по следующим направлениям:

Новозолотаровка (Луганская область)

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.

Славянск (Донецкая область)

11:20 – 274/273 Славянск – Львов.

Покровск (Донецкая область)

10:00 - 240/239 Покровск – Тернополь

14:00 – 241/242 Покровск – Львов

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

Львов

14:00 - 241/242 Львов - Днепр

22:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.



Другие

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

08:30 - 240/239 Тернополь - Днепр

11:20 – 274/273 Славянск – Львов

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

За прошедшие сутки, 11 апреля, согласованными гуманитарными коридорами было эвакуировано 4 354 человека, сообщила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.