График дополнительных эвакуационных поездов на 12 апреля - Укрзалізниця
Из Донецкой области по железной дороге можно эвакуироваться из города Покровск и Славянск, информирует
На официальном сайте "
Во вторник, 12 апреля, поезда будут курсировать по следующим направлениям:
Новозолотаровка (Луганская область)
14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.
Славянск (Донецкая область)
11:20 – 274/273 Славянск – Львов.
Покровск (Донецкая область)
10:00 - 240/239 Покровск – Тернополь
14:00 – 241/242 Покровск – Львов
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы
Львов
14:00 - 241/242 Львов - Днепр
22:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.
Другие
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
08:30 - 240/239 Тернополь - Днепр
11:20 – 274/273 Славянск – Львов
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
За прошедшие сутки, 11 апреля, согласованными гуманитарными коридорами было эвакуировано 4 354 человека, сообщила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.