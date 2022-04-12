График дополнительных эвакуационных поездов на 12 апреля - Укрзалізниця

Из Донецкой области по железной дороге можно эвакуироваться из города Покровск и Славянск, информирует ZN.ua.

График дополнительных эвакуационных поездов на 12 апреля - Укрзалізниця
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На официальном сайте "Укрзализныци" опубликовали график дополнительных эвакуационных рейсов в пределах Украины. Время отправки может изменяться, следите за обновлениями.

Во вторник, 12 апреля, поезда будут курсировать по следующим направлениям:

Новозолотаровка (Луганская область)
14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.

Славянск (Донецкая область)
11:20 – 274/273 Славянск – Львов.

Покровск (Донецкая область)
10:00 - 240/239 Покровск – Тернополь
14:00 – 241/242 Покровск – Львов
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

Львов
14:00 - 241/242 Львов - Днепр
22:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.

Другие
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
08:30 - 240/239 Тернополь - Днепр
11:20 – 274/273 Славянск – Львов
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

За прошедшие сутки, 11 апреля, согласованными гуманитарными коридорами было эвакуировано 4 354 человека, сообщила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.


Дарья Кепова, ZN.ua

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