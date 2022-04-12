У россиян отобрали десять кораблей, фото: "Были задействованы в операциях в Черном море"

Десять изъятых кораблей страны-агрессора будут работать в интересах экономики нашего государства и Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на сайте Государственного бюро расследований.

Правоохранители помешали вывести из Украины восемь роSSийских грузовых судов и два танкера, которые находились в акватории порта Одесской области на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях рф в акватории Черного моря и Дуная.

Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны «прописки». Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины судна были оценены в 160 млн грн. По предварительным оценкам эта сумма занижена минимум в пять раз.

11 апреля работники ГБР передали на хранение суда в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации.

«Отныне они будут работать в интересах государства, для развития и экономического развития Украины», – отметили в пресс-службе ГБР.