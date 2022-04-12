В черный список ЕС попали все крупнейшие авиакомпании РФ

Еврокомиссия включила 21 роSSийскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности. Об этом говорится в распространенном сообщении комиссии.

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Среди подсанкционных авиакомпаний — «Аэрофлот», S7, «Победа», UTair, Nordwind Airlines, «Уральские авиалинии» и другие. Им запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

Такое решение в ЕС объяснили тем, что Росавиация разрешила им эксплуатировать иностранные самолеты без действующего сертификата летной годности, что стало «сознательным нарушением международных стандартов безопасности».

Представители европейского регулятора подчеркнули, что это решение «не является очередной санкцией против РоSSии» и вынесено исключительно на основе технических регламентов и соображений безопасности.

«Мы не смешиваем безопасность с политикой», — подчеркивается в заявлении.

Контекст

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции против Украины.