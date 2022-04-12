2022-04-12
Парковка в Киеве на время войны бесплатная — Кличко
В столице появляются мошенники, требующие плату за парковку, информирует
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На период военного состояния парковка авто на улицах Киева бесплатная. Это подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко у себя в
"Также будьте внимательны, паркуя авто на улицах города. Не оставляйте машины в непозволительных местах и на полосах общественного транспорта. Эвакуаторы будут работать, но они будут убирать только автомобили, которые будут мешать проезду транспорта, в частности общественному, автомобилям с гуманитарной помощью, каретам скорой и военной" технике", - говорится в сообщении.
Данил Ганаженко, ZN.ua