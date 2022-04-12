Парковка в Киеве на время войны бесплатная — Кличко

На период военного состояния парковка авто на улицах Киева бесплатная. Это подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко у себя в Telegram-канале . Он также сообщил, что в городе появляются мошенники, требующие деньги за парковку. В таких случаях советует вызвать полицию.

"Также будьте внимательны, паркуя авто на улицах города. Не оставляйте машины в непозволительных местах и на полосах общественного транспорта. Эвакуаторы будут работать, но они будут убирать только автомобили, которые будут мешать проезду транспорта, в частности общественному, автомобилям с гуманитарной помощью, каретам скорой и военной" технике", - говорится в сообщении.