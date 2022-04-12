Как оформить «евробляху» во время войны — разъяснение Гостаможслужбы

Порядок оформления автомобиля с иностранной регистрацией остается неизменным, при этом отменяется уплата пошлины, налога на добавленную стоимость и акциза. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

фото: Зеркало недели

Основные новации

Согласно новому закону, акцизный налог, пошлина и НДС временно отменены для граждан, ввозящих транспортные средства, в частности:

легковые автомобили и кузова к ним;

полуприцепы и прицепы;

грузовые транспортные средства и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и более 10 человек;

мотоциклы.

«В то же время порядок оформления авто остается таким, который действовал до принятия соответствующих упрощений», — говорится в сообщении.

Среди новаций закона также то, что при оформлении авто, в том числе с иностранной регистрацией, плата за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для них, из заинтересованных лиц не взимается.

Упрощения не применяются к автомобилям из РоSSии, Беларуси и временно оккупированным территориям.

Доплачивать не придется

В Гостаможслужбе отметили, что по завершению действия военного положения гражданам не нужно будет доплачивать платежи, от которых они освобождены. Законом не предусмотрены отсрочки.