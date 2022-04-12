Что нужно, чтобы во время войны зарегистрировать евробляху

5 апреля вступил в силу закон, который на время военного положения отменяет акциз, ПДВ и таможенные пошлины на автомобили с иностранной регистрацией, ввозимые в Украину. Сегодня мы расскажем, что нужно для того, чтобы зарегистрировать евробляху.

Что нужно, чтобы во время войны зарегистрировать евробляху

В территориальный сервисный центр МВД для регистрации автомобиля, ввезенного из-за границы, нужно предоставить несколько документов.

В частности, нужен паспорт, идентификационный код, документ на автомобиль, документ про правомерность приобретения транспортного средства, таможенные документы, а также сертификат соответствия. Кроме того, конечно нужно наличие самого автомобиля.

Что нужно, чтобы во время войны зарегистрировать евробляху

Напомним, теперь на время войны растаможка автомобилей на иностранных номерах бесплатная. Однако, нужно по-прежнему платить за первую регистрацию транспортного средства. Так, за сертификацию платят 2000-4000 тысячи гривен, 3-5% от стоимости авто - в Пенсионный фонд и около 500 гривен за номерные знаки и бланк свидетельства.

Бесплатная растаможка иномарок, как известно, будет действовать до конца войны. Вернее, она закончится через один месяц после отмены военного положения.

Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить иномарки в Украине после отмены растаможки.


Максимов Віталій, Тудей

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