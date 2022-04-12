Что нужно, чтобы во время войны зарегистрировать евробляху

5 апреля вступил в силу закон, который на время военного положения отменяет акциз, ПДВ и таможенные пошлины на автомобили с иностранной регистрацией, ввозимые в Украину. Сегодня мы расскажем, что нужно для того, чтобы зарегистрировать евробляху.

В территориальный сервисный центр МВД для регистрации автомобиля, ввезенного из-за границы, нужно предоставить несколько документов.

В частности, нужен паспорт, идентификационный код, документ на автомобиль, документ про правомерность приобретения транспортного средства, таможенные документы, а также сертификат соответствия. Кроме того, конечно нужно наличие самого автомобиля.

Напомним, теперь на время войны растаможка автомобилей на иностранных номерах бесплатная. Однако, нужно по-прежнему платить за первую регистрацию транспортного средства. Так, за сертификацию платят 2000-4000 тысячи гривен, 3-5% от стоимости авто - в Пенсионный фонд и около 500 гривен за номерные знаки и бланк свидетельства.

Бесплатная растаможка иномарок, как известно, будет действовать до конца войны. Вернее, она закончится через один месяц после отмены военного положения.

Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить иномарки в Украине после отмены растаможки.