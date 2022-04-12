В Украине 12 апреля согласовали девять гуманитарных коридоров

Во вторник, 12 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В частности, согласованы такие гумкоридоры в Запорожье:

из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте;

в на собственном транспорте; Бердянск – Запорожье ;

– ; Токмак – Запорожье (место сборов: ул. Шевченко, 5);

– (место сборов: ул. Шевченко, 5); Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти).

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Кроме того, согласованы следующие гуманитарные коридоры: