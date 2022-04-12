В Украине 12 апреля согласовали девять гуманитарных коридоров

Сегодня можно будет эвакуироваться в Запорожье и Бахмут, информирует ZN.ua.

Во вторник, 12 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В частности, согласованы такие гумкоридоры в Запорожье:

  • из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте;
  • БердянскЗапорожье;
  • ТокмакЗапорожье (место сборов: ул. Шевченко, 5);
  • ЭнергодарЗапорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти).

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Кроме того, согласованы следующие гуманитарные коридоры:

  • СеверодонецкБахмут (место собрания: проспект Химиков, 28);
  • ЛисичанскБахмут (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
  • ПопаснаяБахмут (место сборов: ул. Первомайская, 42);
  • село ГорноеБахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13);
  • РубежноеБахмут.

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