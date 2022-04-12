2022-04-12
В Украине 12 апреля согласовали девять гуманитарных коридоров
Сегодня можно будет эвакуироваться в Запорожье и Бахмут, информирует
Во вторник, 12 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров. Об этом
В частности, согласованы такие гумкоридоры в Запорожье:
- из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте;
- Бердянск – Запорожье;
- Токмак – Запорожье (место сборов: ул. Шевченко, 5);
- Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти).
Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
Кроме того, согласованы следующие гуманитарные коридоры:
- Северодонецк – Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28);
- Лисичанск – Бахмут (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- Попасная – Бахмут (место сборов: ул. Первомайская, 42);
- село Горное – Бахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13);
- Рубежное – Бахмут.
Юлия Москаленко, ZN.ua