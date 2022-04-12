Изъятие автомобиля для ВСУ: как получить компенсацию

В Украине, которая с февраля сражается с роSSийскими оккупантами, изымают автомобили для нужд ВСУ. Это предусматривает закон о военном положении. Однако, юристы компании "Дорожный адвокат" предупредили, что в данном случае должна соблюдаться определенная процедура.

Решение о принудительном отчуждении автомобиля для ВСУ принимает военное командование (издается приказ) и согласовывает его с соответствующими местными (областными, городскими) администрациями. В зоне боев согласование не нужно.

Владельцу изъятого автомобиля должны выдать соответствующий акт (оригинал), в котором указывается военное командование и местная администрация, сведения о собственнике авто, информация о документе на право собственности, описание машины, сведения о госномере.

При оценке автомобиля собственник может сделать свои замечания по поводу его стоимости. Вывод об оценке можно оспорить в судебном порядке. Это важно, так как собственник изъятой машины имеет право на компенсацию. Но компенсации будут выплачивать только после отмены военного положения.

Для того, чтобы после войны получить компенсацию за изъятый автомобиль, нужно обязательно иметь соответствующий акт и заключение о стоимости авто. В противном случае деньги выплачивать не будут.

Кстати, чрез суд после войны можно будет получить разрешение на возврат изъятого автомобиля. Если, конечно, он сохранится и будет находиться в таком состоянии, которое устроит его бывшего владельца.

Напомним, в Украине на время войны отменили плату за растаможу автомобилей.