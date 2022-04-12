Изъятие автомобиля для ВСУ: как получить компенсацию

В Украине, которая с февраля сражается с роSSийскими оккупантами, изымают автомобили для нужд ВСУ. Это предусматривает закон о военном положении. Однако, юристы компании "Дорожный адвокат" предупредили, что в данном случае должна соблюдаться определенная процедура.

Изъятие автомобиля для ВСУ: как получить компенсацию

Решение о принудительном отчуждении автомобиля для ВСУ принимает военное командование (издается приказ) и согласовывает его с соответствующими местными (областными, городскими) администрациями. В зоне боев согласование не нужно.

Владельцу изъятого автомобиля должны выдать соответствующий акт (оригинал), в котором указывается военное командование и местная администрация, сведения о собственнике авто, информация о документе на право собственности, описание машины, сведения о госномере.

При оценке автомобиля собственник может сделать свои замечания по поводу его стоимости. Вывод об оценке можно оспорить в судебном порядке. Это важно, так как собственник изъятой машины имеет право на компенсацию. Но компенсации будут выплачивать только после отмены военного положения.

Изъятие автомобиля для ВСУ: как получить компенсацию

Для того, чтобы после войны получить компенсацию за изъятый автомобиль, нужно обязательно иметь соответствующий акт и заключение о стоимости авто. В противном случае деньги выплачивать не будут.

Кстати, чрез суд после войны можно будет получить разрешение на возврат изъятого автомобиля. Если, конечно, он сохранится и будет находиться в таком состоянии, которое устроит его бывшего владельца.

Напомним, в Украине на время войны отменили плату за растаможу автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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