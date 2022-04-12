В Украине возобновляется курсирование пригородных поездов по пяти направлениям

Со вторника в Украине будет частично возобновлено движение пригородных поездов. С 12 апреля будет возобновлено курсирование электричек на Юго-Западной железной дороге. Об этом говорится в сообщении «Укрзалізниці».

Доступными для граждан будут следующие маршруты: