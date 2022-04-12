В Украине возобновляется курсирование пригородных поездов по пяти направлениям

Ездить электрички начнут с 12 апреля.

В Украине возобновляется курсирование пригородных поездов по пяти направлениям
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Со вторника в Украине будет частично возобновлено движение пригородных поездов. С 12 апреля будет возобновлено курсирование электричек на Юго-Западной железной дороге. Об этом говорится в сообщении «Укрзалізниці».

Доступными для граждан будут следующие маршруты:

  • Терещенская — Шостка (15:07 – 15:30, в обратном направлении 15:50 – 16:15);
  • Конотоп — Шостка (6:40 – 8:38, обратно 8:58 – 10:56);
  • Конотоп — Ворожба (9:20 – 11:29, обратно 11:55 – 14:00);
  • Конотоп — Бахмач (7:00 – 7:40 и 15:50 – 16:30, обратно 7:55 – 8:35 и 16:50 – 17:30);
  • Хутор Михайловский — Конотоп (6:15 – 8:46 и 13:50 – 17:50, обратно 10:25 – 12:54 и 14:20 – 16:49);
  • Терещенская — Конотоп (7:14 – 8:46, будет курсировать только 12 апреля вместо маршрута Хутор Михайловский — Конотоп).


Дубенко Вадим, ZN.ua

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