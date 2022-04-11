РоSSия осталась без новых автомобилей Mitsubishi

В РоSSии, войска которой в феврале вторглись в Украину, в ближайшее время прекратятся продажи новых автомобилей Mitsubishi. Компания Mitsubishi поддержала экономические санкции против Кремля и больше не ввозит в РФ свои новые машины.

Кроме того, японский автогигант остановил конвейеры на своем роSSийском заводе в Калуге, в который он ранее инвестировал 550 млн евро (часть акций этого завода принадлежат концерну Stellantis).

Mitsubishi объяснил остановку работы своего роSSийского завода и прекращение поставок новых машин на роSSийский рынок проблемами с логистикой. Это официальная версия. На самом деле такое решение боссы японского автогиганта приняли, чтобы поддержать западные санкции. Япония, кстати, из-за вторжения войск РФ в Украину тоже ввела некоторые санкции в отношении Кремля.

Таким образом, роSSийские дилеры Mitsubishi сейчас распродают автомобили со склада. После этого продажи прекратятся.

Ранее практически все крупные мировые автопроизводители остановили свои заводы в РФ . Однако, китайские компании продолжают работать на роSSийском рынке (например, бренд Haval).

Напомним, АвтоВАЗ остановил свои конвейеры из-за дефицита микрочипов и других электронных компонентов.