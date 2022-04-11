РоSSия осталась без новых автомобилей Mitsubishi

В РоSSии, войска которой в феврале вторглись в Украину, в ближайшее время прекратятся продажи новых автомобилей Mitsubishi. Компания Mitsubishi поддержала экономические санкции против Кремля и больше не ввозит в РФ свои новые машины.

РоSSия осталась без новых автомобилей Mitsubishi

Кроме того, японский автогигант остановил конвейеры на своем роSSийском заводе в Калуге, в который он ранее инвестировал 550 млн евро (часть акций этого завода принадлежат концерну Stellantis).

Mitsubishi объяснил остановку работы своего роSSийского завода и прекращение поставок новых машин на роSSийский рынок проблемами с логистикой. Это официальная версия. На самом деле такое решение боссы японского автогиганта приняли, чтобы поддержать западные санкции. Япония, кстати, из-за вторжения войск РФ в Украину тоже ввела некоторые санкции в отношении Кремля.

РоSSия осталась без новых автомобилей Mitsubishi

Таким образом, роSSийские дилеры Mitsubishi сейчас распродают автомобили со склада. После этого продажи прекратятся.

Ранее практически все крупные мировые автопроизводители остановили свои заводы в РФ. Однако, китайские компании продолжают работать на роSSийском рынке (например, бренд Haval).

Напомним, АвтоВАЗ остановил свои конвейеры из-за дефицита микрочипов и других электронных компонентов.


Максимов Віталій, Тудей

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