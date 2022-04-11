Сегодня начали строить временные переправы на дороге Киев – Вышгород – Десна – Чернигов
Также стартовала генуборка основного маршрута в столицу – трассы М-01 Киев – Чернигов.
В Черниговской области сегодня стартовало обустройство временных переправ на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов возле сел Смолин и Якубовка.
Об этом сообщил первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Ивко.
Через 3 дня планируется завершить первую и еще через 7 – следующую.
"Дальше будем работать на дороге Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч у села Киселевка", - отметил Ивко.
По его словам, с момента деоккупации региона дорожники уже успели восстановить временный мост на дороге Р-83 в городе Сосновск и понтонную переправу в с. Политрудня на дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка.
Также началась генеральная уборка основного маршрута в столицу – трассы М-01 Киев – Чернигов.
Напомним, Правительство подало на рассмотрение Зеленскому проект указа о Фонде восстановления Украины.