Сегодня начали строить временные переправы на дороге Киев – Вышгород – Десна – Чернигов

Также стартовала генуборка основного маршрута в столицу – трассы М-01 Киев – Чернигов.

В Черниговской области сегодня стартовало обустройство временных переправ на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов возле сел Смолин и Якубовка.

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Ивко.

Через 3 дня планируется завершить первую и еще через 7 – следующую.

"Дальше будем работать на дороге Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч у села Киселевка", - отметил Ивко.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Івка

По его словам, с момента деоккупации региона дорожники уже успели восстановить временный мост на дороге Р-83 в городе Сосновск и понтонную переправу в с. Политрудня на дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Івка

Также началась генеральная уборка основного маршрута в столицу – трассы М-01 Киев – Чернигов.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Івка

Фото: Facebook-сторінка Андрія Івка

Фото: Facebook-сторінка Андрія Івка

Напомним, Правительство подало на рассмотрение Зеленскому проект указа о Фонде восстановления Украины.