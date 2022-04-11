Арестованную в Хорватии яхту Медведчука передадут АРМА, - ОП

Яхту оценили в 200 млн долларов.

Арестованную в Хорватии яхту Медведчука передадут АРМА, - ОП
Фото: novilist.hr

Яхту народного депутата Виктора Медведчука ROYAL ROMANCE стоимостью 200 млн долларов, арестованную в хорватском порту Риека, передадут Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Офисом Генпрокурора приняты меры по передаче Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, яхты ROYAL ROMANCE, которая, согласно собранным доказательствам в уголовном производстве, принадлежит действующему народному депутату Украины, подозреваемому в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", - говорится в сообщении без указания фамилии депутата.

Ранее сообщалось, что в порту Риека в рамках санкций, введенных Европейским Союзом против РоSSии, в середине марта арестовали элитную 92-метровую яхту Медведчука, подозреваемого в государственной измене.

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