2022-04-11
Укрзализныця назначила сегодня 5 эвакуационных поездов с востока
Поезда отправляются из Покровска и Славянска.
Фото: Надано ОПУ
Укрзализныця назначила сегодня пять эвакуационных поездов с востока Украины.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Со станции Покровск отправятся следующие поезда:
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№239 Покровск – Тернополь (должен был отправиться в 11:00),
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№233 Покровск – Чоп, 15:00,
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№235 Покровск – Черновцы, 17:30.
Со станции Славянск отправятся следующие поезда:
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№45 Славянск – Ужгород (должен был отправиться в 12:00);
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№273 Славянск – Львов, 17:00.
"Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале", - говорится в сообщении.
Напомним, на сегодняшний день согласовано 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.