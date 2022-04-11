Укрзализныця назначила сегодня 5 эвакуационных поездов с востока

Поезда отправляются из Покровска и Славянска.

Укрзализныця назначила сегодня 5 эвакуационных поездов с востока
Фото: Надано ОПУ

Укрзализныця назначила сегодня пять эвакуационных поездов с востока Украины.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Со станции Покровск отправятся следующие поезда:

  • №239 Покровск – Тернополь (должен был отправиться в 11:00),

  • №233 Покровск – Чоп, 15:00,

  • №235 Покровск – Черновцы, 17:30.

Со станции Славянск отправятся следующие поезда:

  • №45 Славянск – Ужгород (должен был отправиться в 12:00);

  • №273 Славянск – Львов, 17:00.

"Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале", - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшний день согласовано 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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