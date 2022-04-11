На трассе Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов в течение недели сделают две временные переправы

В течение недели вблизи Чернигова планируется устроить две временные переправы на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов.

Об этом сообщил заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко, информирует Апостроф.

"Сегодня приступаем к устройству временных переправ на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов возле сел Смолин и Якубовка. Через 3 дня планируем завершить возводить первую и еще через 7 – следующую", - рассказал он.

По словам Ивко, область на границе с Беларусью активно готовится к восстановлению критически важных логистических маршрутов после нападения рашистов. Черниговщина месяц страдала от авиаударов и постоянных обстрелов и благодаря невероятным усилиям Вооруженных сил Украины смогла выстоять.

После строительства переправ начнется ремонт трассы Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч возле села Киселевка.

“С момента деоккупации региона дорожники уже успели восстановить временный мост на дороге Р-83 в городе Сосновск и понтонную переправу в с. Политрудня на дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка. Также началась генеральная уборка основного маршрута в столицу – трассы М-01 Киев – Чернигов. Восстанавливаем Черниговщину и верим в победу”, – сказал замруководителя Укравтодора.

Напомним, ранее заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что на трассе М-06 Киев-Чоп начали ямочный ремонт.


Иван Троянов, Апостроф

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