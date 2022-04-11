Заработал временный мост в Ирпень, Бучу, Ворзель и Гостомель - Кирилл Тимошенко

Временный насыпной мост в Романовке под Киевом уже заработал. Он соединил столицу Ирпень, Бучу, Гостомель и Ворзель.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Апостроф.

"Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно. Более 50 человек, более 40 единиц техники – экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, катки – были вовлечены в процесс восстановления", — рассказал он.

Насыпной мост имеет в длину 245 м и в ширину — 9 м. Для его возведения понадобилось более 9 000 тонн насыпных материалов.

"Теперь доставку гуманитарной помощи и строительных материалов в освобожденные от роSSийской оккупации города будем делать быстрее", — отметил Тимошенко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил о том, что в Киевской области продолжаются активные работы по расчистке дорог. Так, на 9 апреля на трассе М-06 Киев-Чоп было расчищено уже 67 км.


Иван Троянов, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцам в Польше изменили условия пребыванияУкраинцам в Польше изменили условия пребывания
Отмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют сильнее всегоОтмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют сильнее всего
Киев в условиях военного положения: как работает транспортКиев в условиях военного положения: как работает транспорт
В Киеве продлили красную ветку метро: куда ходит столичная подземкаВ Киеве продлили красную ветку метро: куда ходит столичная подземка
Существенная разница: как изменились цены на евробляхи после "нулевой растаможки" - данные по моделямСущественная разница: как изменились цены на евробляхи после "нулевой растаможки" - данные по моделям
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве открыли Южный мост для всех автоВ Киеве открыли Южный мост для всех авто
В Киевской области продолжают расчищать Житомирскую трассу, мост возле с. Романовка почти готовВ Киевской области продолжают расчищать Житомирскую трассу, мост возле с. Романовка почти готов
На трассе Киев-Чоп начали ремонтировать поврежденный ракетой участок - Кирилл ТимошенкоНа трассе Киев-Чоп начали ремонтировать поврежденный ракетой участок - Кирилл Тимошенко
GM и Honda разработают электромобили стоимостью менее $30 тыс.GM и Honda разработают электромобили стоимостью менее $30 тыс.
1 литр топлива на 100 километров: в Китае представили современный бюджетный кроссовер, фото1 литр топлива на 100 километров: в Китае представили современный бюджетный кроссовер, фото
В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов на Киевщине - министр КубраковВ ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов на Киевщине - министр Кубраков
Цены на топливо снижаются. Что и как влияет на стоимость топлива в УкраинеЦены на топливо снижаются. Что и как влияет на стоимость топлива в Украине
В Полтавской области восстанавливают 60-летний мост на национальной трассе Борисполь - МариупольВ Полтавской области восстанавливают 60-летний мост на национальной трассе Борисполь - Мариуполь
Таможня снизила стоимость растаможки автомобилей из КореиТаможня снизила стоимость растаможки автомобилей из Кореи
В Роттердаме через новую яхту Безоса разберут мост XIX векаВ Роттердаме через новую яхту Безоса разберут мост XIX века
Последние новости
Подгружаем последние новости