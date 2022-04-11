Заработал временный мост в Ирпень, Бучу, Ворзель и Гостомель - Кирилл Тимошенко

Временный насыпной мост в Романовке под Киевом уже заработал. Он соединил столицу Ирпень, Бучу, Гостомель и Ворзель.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Апостроф .

"Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно. Более 50 человек, более 40 единиц техники – экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, катки – были вовлечены в процесс восстановления", — рассказал он.

Насыпной мост имеет в длину 245 м и в ширину — 9 м. Для его возведения понадобилось более 9 000 тонн насыпных материалов.

"Теперь доставку гуманитарной помощи и строительных материалов в освобожденные от роSSийской оккупации города будем делать быстрее", — отметил Тимошенко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил о том, что в Киевской области продолжаются активные работы по расчистке дорог. Так, на 9 апреля на трассе М-06 Киев-Чоп было расчищено уже 67 км.